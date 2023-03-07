Володченкова Марфа Ильина
Место рождения
Дата рождения28.06.1844
Дата смерти20.10.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1844
Отец: Илья Иванов
Мать: Параскева Алексеева
Бракосочетание
24.07.1860
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1862
Отец ребёнка: Кибисов-Володченков Иван Владимиров
Рождение ребёнка
19.09.1864
Сын: Володченков Михаил с
Отец ребёнка: Кибисов-Володченков Иван Владимиров
Смерть
20.10.1901
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной