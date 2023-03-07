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Володченкова Марфа Ильина

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.06.1844

Дата смерти

20.10.1901

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1844

Отец: Илья Иванов

Мать: Параскева Алексеева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.07.1860

Муж: Кибисов-Володченков Иван Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1862

Сын: Володенков Пётр Иванов

Отец ребёнка: Кибисов-Володченков Иван Владимиров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1864

Сын: Володченков Михаил с

Отец ребёнка: Кибисов-Володченков Иван Владимиров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.10.1901
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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