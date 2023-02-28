Володенков Пётр Иванов
Место рождения
Дата рождения12.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1862
Бракосочетание
10.02.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1881
Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
11.10.1882
Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
28.07.1886
Дочь: Якушевич Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: Дария Петрова
Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1895
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
28.05.1898
Дочь: Феодосия Петрова
Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1900
Дочь: Фёкла Петрова
Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1900
Дочь: Улита Петрова
Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1903
Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева
Смерть
Неизвестно