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Володенков Пётр Иванов

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1862

Отец: Кибисов-Володченков Иван Владимиров

Мать: Володченкова Марфа Ильина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1880

Жена: Володенкова Евдокия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1881

Сын: Володенков Иван Петров

Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1882

Сын: Володенков Ефимий Петров

Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1886

Дочь: Якушевич Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Володенков Никита Петров

Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: Дария Петрова

Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1895

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1898

Дочь: Феодосия Петрова

Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1900

Дочь: Фёкла Петрова

Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1900

Дочь: Улита Петрова

Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1903

Сын: Володенков Михаил Петров

Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Дмитриева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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