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Володенкова Евдокия Дмитриева

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Володенков Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1881

Сын: Володенков Иван Петров

Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1882

Сын: Володенков Ефимий Петров

Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1886

Дочь: Якушевич Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Володенков Никита Петров

Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1895

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1898

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1900

Дочь: Фёкла Петрова

Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1900

Дочь: Улита Петрова

Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1903

Сын: Володенков Михаил Петров

Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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