Володенкова Евдокия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1881
Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов
Рождение ребёнка
11.10.1882
Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов
Рождение ребёнка
28.07.1886
Дочь: Якушевич Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: Дария Петрова
Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1895
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов
Рождение ребёнка
28.05.1898
Дочь: Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1900
Дочь: Фёкла Петрова
Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1900
Дочь: Улита Петрова
Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1903
Отец ребёнка: Володенков Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно