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Володенков Никита Петров

Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Володенков Пётр Иванов

Мать: Володенкова Евдокия Дмитриева

Бракосочетание
18.01.1913

Жена: Володенкова Мария Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1914

Дочь: (Володенкова) Анна ст.

Мать ребёнка: Володенкова Мария Петрова

Рождение ребёнка
29.06.1915

Дочь: (Володенкова) Анна Никитина

Мать ребёнка: Володенкова Мария Петрова

Рождение ребёнка
1923

Сын: Володенков Петр Никитович

Мать ребёнка: Володенкова Мария Петрова

Смерть
Неизвестно

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