Володенков Никита Петров
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
18.01.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1914
Дочь: (Володенкова) Анна ст.
Мать ребёнка: Володенкова Мария Петрова
Рождение ребёнка
29.06.1915
Дочь: (Володенкова) Анна Никитина
Мать ребёнка: Володенкова Мария Петрова
Рождение ребёнка
1923
Сын: Володенков Петр Никитович
Мать ребёнка: Володенкова Мария Петрова
Смерть
Неизвестно