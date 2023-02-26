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Володенкова Мария Петрова

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Место рождения

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Бракосочетание
18.01.1913

Муж: Володенков Никита Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1914

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Володенков Никита Петров

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1915

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Володенков Никита Петров

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Володенков Петр Никитович

Отец ребёнка: Володенков Никита Петров

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Сырицы
Смерть
Неизвестно
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