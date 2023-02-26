Володенкова Мария Петрова
Место рожденияд.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Бракосочетание
18.01.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1914
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Володенков Никита Петров
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1915
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Володенков Никита Петров
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Володенков Петр Никитович
Отец ребёнка: Володенков Никита Петров
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Сырицы
Смерть
Неизвестно