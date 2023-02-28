Якушевич Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения28.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1886
Бракосочетание
14.01.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1907
Отец ребёнка: Якушевич Максим Андреев
Рождение ребёнка
30.12.1909
Дочь: Татьяна Максимова
Отец ребёнка: Якушевич Максим Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1912
Сын: Якушевич Владимир Максимов
Отец ребёнка: Якушевич Максим Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1914
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Якушевич Максим Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1915
Отец ребёнка: Якушевич Максим Андреев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно