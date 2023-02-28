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Якушевич Евдокия Петрова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1886

Отец: Володенков Пётр Иванов

Мать: Володенкова Евдокия Дмитриева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.01.1907

Муж: Якушевич Максим Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1907

Сын: Якушевич Иван Максимов

Отец ребёнка: Якушевич Максим Андреев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1909

Дочь: Татьяна Максимова

Отец ребёнка: Якушевич Максим Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1912

Сын: Якушевич Владимир Максимов

Отец ребёнка: Якушевич Максим Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1914

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Якушевич Максим Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1915

Сын: Якушевич Андрей Максимов

Отец ребёнка: Якушевич Максим Андреев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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