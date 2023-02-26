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Якушевич Андрей Максимов

Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.09.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1915

Отец: Якушевич Максим Андреев

Мать: Якушевич Евдокия Петрова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
10.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная служба
1945
ст. сержант
Смерть
Неизвестно
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