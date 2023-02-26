Якушевич Андрей Максимов
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.09.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1915
Отец: Якушевич Максим Андреев
Мать: Якушевич Евдокия Петрова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
10.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная служба
1945
ст. сержант
Смерть
Неизвестно