(Якушевич) Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якушевич) Анна Максимова

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Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.06.1914

Дата смерти

02.09.1914

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1914

Отец: Якушевич Максим Андреев

Мать: Якушевич Евдокия Петрова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.09.1914
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от коклюша
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