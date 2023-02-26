(Якушевич) Анна Максимова
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.06.1914
Дата смерти02.09.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1914
Отец: Якушевич Максим Андреев
Мать: Якушевич Евдокия Петрова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.09.1914
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от коклюша