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Якушевич Владимир Максимов

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Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.07.1912

Дата смерти

20.08.1913

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912

Отец: Якушевич Максим Андреев

Мать: Якушевич Евдокия Петрова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.08.1913
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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