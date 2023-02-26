Якушевич Владимир Максимов
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.07.1912
Дата смерти20.08.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912
Отец: Якушевич Максим Андреев
Мать: Якушевич Евдокия Петрова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.08.1913
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори