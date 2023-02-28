Володенков Иван Петров
Место рождения
Дата рождения04.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1881
Бракосочетание
13.01.1902
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Иванова
Бракосочетание
19.01.1903
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1903
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1905
Дочь: Федора Иоаннова
Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1908
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1910
Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1912
Сын: Володенков Антоний Иоаннов
Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
25.04.1914
Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1915
Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно