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Володенков Иван Петров

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1881

Отец: Володенков Пётр Иванов

Мать: Володенкова Евдокия Дмитриева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.01.1902

Жена: Володенкова Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Володенкова Евдокия Иванова

Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Володенкова Екатерина Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1903

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.11.1905

Дочь: Федора Иоаннова

Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1908

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1910

Сын: Володенков Яков Иванов

Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1912

Сын: Володенков Антоний Иоаннов

Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1914

Сын: Володенков Семён Иванов

Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1915

Сын: Володенков Стефан Иванов

Мать ребёнка: Володенкова Екатерина Михайлова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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