Володенкова (Солдатенкова) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения21.02.1881
Дата смерти06.11.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1881
Отец: Солдатенков Иван Минин
Мать: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: (Володенкова) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Володенков Иван Петров
Бракосочетание
13.01.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
06.11.1902
Причина смерти: от натуральной