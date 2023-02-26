Володенкова (Солдатенкова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолоденкова (Солдатенкова) Евдокия Иванова

Володенкова (Солдатенкова) Евдокия Иванова

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.02.1881

Дата смерти

06.11.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1881

Отец: Солдатенков Иван Минин

Мать: Анастасия Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: (Володенкова) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Володенков Иван Петров

Бракосочетание
13.01.1902

Муж: Володенков Иван Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
06.11.1902
Причина смерти: от натуральной

Мы используем куки для улучшения работы сайта.