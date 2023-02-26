Солдатенков Иван Минин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатенков Иван Минин

Солдатенков Иван Минин

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.05.1860

Дата смерти

12.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1860

Отец: Солдатенков Мина Моисеев

Мать: Солдатенкова Ксения Андреева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1879

Жена: Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1881

Дочь: Володенкова (Солдатенкова) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1883

Сын: Солдатенков Яков Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1886

Дочь: (Солдатенкова) Наталия Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1892

Сын: Солдатенков Захарий Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1894

Сын: Солдатенков Александр Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1895

Дочь: (Солдатенкова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1898

Дочь: (Солдатенкова) Параскева Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1900

Дочь: (Солдатенкова) Мелания Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
12.04.1903
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.