Солдатенков Иван Минин
Место рождения
Дата рождения04.05.1860
Дата смерти12.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1860
Бракосочетание
31.01.1879
Жена: Анастасия Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1881
Дочь: Володенкова (Солдатенкова) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
27.11.1883
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
21.08.1886
Дочь: (Солдатенкова) Наталия Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
05.09.1892
Сын: Солдатенков Захарий Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
27.08.1894
Сын: Солдатенков Александр Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
07.10.1895
Дочь: (Солдатенкова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
16.10.1898
Дочь: (Солдатенкова) Параскева Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
29.12.1900
Дочь: (Солдатенкова) Мелания Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Смерть
12.04.1903