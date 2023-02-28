Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Васильева

Анастасия Васильева

avatar

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.10.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1859

Отец: Василий (Симонов)

Мать: Параскева Ильина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1879

Муж: Солдатенков Иван Минин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1881

Дочь: Володенкова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1883

Сын: Солдатенков Яков Иванов

Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1886

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1892

Сын: Солдатенков Захарий Иванов

Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1894

Сын: Солдатенков Александр Иванов

Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1895

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1898

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1900

Дочь: Мелания Иванова

Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close