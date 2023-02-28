Анастасия Васильева
Место рождения
Дата рождения20.10.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1859
Отец: Василий (Симонов)
Мать: Параскева Ильина
Бракосочетание
31.01.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1881
Дочь: Володенкова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин
Рождение ребёнка
27.11.1883
Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин
Рождение ребёнка
21.08.1886
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин
Рождение ребёнка
05.09.1892
Сын: Солдатенков Захарий Иванов
Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин
Рождение ребёнка
27.08.1894
Сын: Солдатенков Александр Иванов
Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин
Рождение ребёнка
07.10.1895
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин
Рождение ребёнка
16.10.1898
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин
Рождение ребёнка
29.12.1900
Дочь: Мелания Иванова
Отец ребёнка: Солдатенков Иван Минин
Смерть
Неизвестно