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Параскева Ильина

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Илья Васильев

Мать: Устиния Николаева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.09.1848

Муж: Василий (Симонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1849

Сын: Ефимий Васильев

Отец ребёнка: Василий (Симонов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1852

Сын: Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Василий (Симонов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1854

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий (Симонов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1855

Сын: Фока Васильев

Отец ребёнка: Василий (Симонов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1857

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий (Симонов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1859

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий (Симонов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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