Параскева Ильина
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Илья Васильев
Мать: Устиния Николаева
Бракосочетание
19.09.1848
Муж: Василий (Симонов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1849
Сын: Ефимий Васильев
Отец ребёнка: Василий (Симонов)
Рождение ребёнка
07.05.1852
Сын: Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Василий (Симонов)
Рождение ребёнка
29.06.1854
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий (Симонов)
Рождение ребёнка
19.09.1855
Сын: Фока Васильев
Отец ребёнка: Василий (Симонов)
Рождение ребёнка
30.11.1857
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Василий (Симонов)
Рождение ребёнка
20.10.1859
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий (Симонов)
Смерть
Неизвестно