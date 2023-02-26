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Устиния Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

03.07.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Яков Ильин

Отец ребёнка: Илья Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1819

Дочь: Агафия Ильина

Отец ребёнка: Илья Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Илья Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1823

Сын: Тихон Ильин

Отец ребёнка: Илья Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Илья Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1832

Сын: Семён Ильин

Отец ребёнка: Илья Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1833

Дочь: Мелания Ильина

Отец ребёнка: Илья Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1836

Дочь: Ефросиния Ильина

Отец ребёнка: Илья Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1839

Дочь: Матрона Ильина

Отец ребёнка: Илья Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
03.07.1848
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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