Устиния Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти03.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Яков Ильин
Отец ребёнка: Илья Васильев
Рождение ребёнка
06.02.1819
Дочь: Агафия Ильина
Отец ребёнка: Илья Васильев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Илья Васильев
Рождение ребёнка
15.06.1823
Сын: Тихон Ильин
Отец ребёнка: Илья Васильев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Илья Васильев
Рождение ребёнка
29.01.1832
Сын: Семён Ильин
Отец ребёнка: Илья Васильев
Рождение ребёнка
26.12.1833
Дочь: Мелания Ильина
Отец ребёнка: Илья Васильев
Рождение ребёнка
16.09.1836
Дочь: Ефросиния Ильина
Отец ребёнка: Илья Васильев
Рождение ребёнка
24.03.1839
Дочь: Матрона Ильина
Отец ребёнка: Илья Васильев
Смерть
03.07.1848