Семён Ильин
Место рождения
Дата рождения29.01.1832
Дата смерти05.02.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1832
Отец: Илья Васильев
Мать: Устиния Николаева
Бракосочетание
12.02.1850
Жена: Анна (Еремеева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1856
Мать ребёнка: Анна (Еремеева)
Рождение ребёнка
28.03.1859
Сын: Баранов - Титов Тит Семёнов
Мать ребёнка: Анна (Еремеева)
Рождение ребёнка
05.06.1864
Дочь: Акилина Семёнова
Мать ребёнка: Анна (Еремеева)
Рождение ребёнка
27.02.1872
Сын: Василий Семёнов
Мать ребёнка: Анна (Еремеева)
Рождение ребёнка
12.11.1875
Дочь: Екатерина Семёнова
Мать ребёнка: Анна (Еремеева)
Смерть
05.02.1909