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Семён Ильин

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.01.1832

Дата смерти

05.02.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1832

Отец: Илья Васильев

Мать: Устиния Николаева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.02.1850

Жена: Анна (Еремеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1856

Сын: Баранов Власий Семёнов

Мать ребёнка: Анна (Еремеева)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1859

Сын: Баранов - Титов Тит Семёнов

Мать ребёнка: Анна (Еремеева)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1864

Дочь: Акилина Семёнова

Мать ребёнка: Анна (Еремеева)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1872

Сын: Василий Семёнов

Мать ребёнка: Анна (Еремеева)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1875

Дочь: Екатерина Семёнова

Мать ребёнка: Анна (Еремеева)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
05.02.1909
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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