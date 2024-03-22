Анна (Еремеева)
Место рождения
Дата рождения23.07.1832
Дата смерти10.01.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1832
Отец: Ермолай Никитин
Мать: София Иудова
Бракосочетание
12.02.1850
Муж: Семён Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1856
Отец ребёнка: Семён Ильин
Рождение ребёнка
28.03.1859
Сын: Баранов - Титов Тит Семёнов
Отец ребёнка: Семён Ильин
Рождение ребёнка
05.06.1864
Дочь: Акилина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Ильин
Рождение ребёнка
27.02.1872
Сын: Василий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Ильин
Рождение ребёнка
12.11.1875
Дочь: Екатерина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Ильин
Смерть
10.01.1913