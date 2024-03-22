Анна (Еремеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Еремеева)

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.07.1832

Дата смерти

10.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1832

Отец: Ермолай Никитин

Мать: София Иудова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1850

Муж: Семён Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1856

Сын: Баранов Власий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ильин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1859

Сын: Баранов - Титов Тит Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ильин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1864

Дочь: Акилина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Ильин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1872

Сын: Василий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ильин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1875

Дочь: Екатерина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Ильин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.01.1913
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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