Ермолай Никитин
Место рождения
Дата рождения25.06.1803
Дата смерти08.08.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1803
Отец: Никита Леонов
Мать: Мария Евстафиева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Давид Ермолаев
Мать ребёнка: София Иудова
Рождение ребёнка
23.07.1832
Дочь: Анна (Еремеева)
Мать ребёнка: София Иудова
Рождение ребёнка
24.08.1835
Дочь: Наталия Ермолаева
Мать ребёнка: София Иудова
Рождение ребёнка
18.06.1838
Дочь: Агрипина Ермолаева
Мать ребёнка: София Иудова
Рождение ребёнка
23.09.1840
Дочь: Евфросиния Ермолаева
Мать ребёнка: София Иудова
Смерть
08.08.1845