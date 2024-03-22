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Ермолай Никитин

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.06.1803

Дата смерти

08.08.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1803

Отец: Никита Леонов

Мать: Мария Евстафиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Давид Ермолаев

Мать ребёнка: София Иудова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1832

Дочь: Анна (Еремеева)

Мать ребёнка: София Иудова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1835

Дочь: Наталия Ермолаева

Мать ребёнка: София Иудова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1838

Дочь: Агрипина Ермолаева

Мать ребёнка: София Иудова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1840

Дочь: Евфросиния Ермолаева

Мать ребёнка: София Иудова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.08.1845
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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