Наталия Ермолаева
Место рождения
Дата рождения24.08.1835
Дата смерти06.03.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1835
Отец: Ермолай Никитин
Мать: София Иудова
Рождение ребёнка
23.07.1860
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Михей Изотов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пётр Михеев
Отец ребёнка: Михей Изотов
Рождение ребёнка
15.01.1871
Дочь: Ксения Михеева
Отец ребёнка: Михей Изотов
Рождение ребёнка
01.02.1873
Дочь: Анна Михеева
Отец ребёнка: Михей Изотов
Рождение ребёнка
1874
Сын: Епифаний Михеев
Отец ребёнка: Михей Изотов
Смерть
06.03.1908