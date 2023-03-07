Наталия Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Ермолаева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.08.1835

Дата смерти

06.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1835

Отец: Ермолай Никитин

Мать: София Иудова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1860

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Михей Изотов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пётр Михеев

Отец ребёнка: Михей Изотов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1871

Дочь: Ксения Михеева

Отец ребёнка: Михей Изотов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1873

Дочь: Анна Михеева

Отец ребёнка: Михей Изотов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Епифаний Михеев

Отец ребёнка: Михей Изотов

Смерть
06.03.1908
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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