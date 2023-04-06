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Давид Ермолаев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

02.03.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ермолай Никитин

Мать: София Иудова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1849

Жена: Варвара Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1854

Сын: Николай Давидов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1857

Дочь: Мария Давидова

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1860

Сын: Давид Давидов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1862

Сын: Лев (Леонтий) Давидов

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1863

Дочь: София Давидова

Мать ребёнка: Варвара Петрова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.10.1872

Жена: Наталия Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1873

Дочь: Фёкла Давидова

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1876

Дочь: Анна Давидова

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1879

Дочь: Яковлева Марфа Давидова

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1884

Дочь: Матрона Давидова

Мать ребёнка: Наталия Максимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.03.1908
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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