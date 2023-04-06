Давид Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти02.03.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
1830
Отец: Ермолай Никитин
Мать: София Иудова
Бракосочетание
30.10.1849
Жена: Варвара Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1854
Сын: Николай Давидов
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
19.07.1857
Дочь: Мария Давидова
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
23.06.1860
Сын: Давид Давидов
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
17.02.1862
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Рождение ребёнка
13.09.1863
Дочь: София Давидова
Мать ребёнка: Варвара Петрова
Бракосочетание
15.10.1872
Жена: Наталия Максимова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1873
Дочь: Фёкла Давидова
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Рождение ребёнка
30.01.1876
Дочь: Анна Давидова
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Рождение ребёнка
30.06.1879
Дочь: Яковлева Марфа Давидова
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Рождение ребёнка
03.11.1884
Дочь: Матрона Давидова
Мать ребёнка: Наталия Максимова
Смерть
02.03.1908
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище