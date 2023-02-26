Наталия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
15.10.1872

Муж: Давид Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1873

Дочь: Фёкла Давидова

Отец ребёнка: Давид Ермолаев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1876

Дочь: Анна Давидова

Отец ребёнка: Давид Ермолаев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1879

Дочь: Яковлева Марфа Давидова

Отец ребёнка: Давид Ермолаев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1884

Дочь: Матрона Давидова

Отец ребёнка: Давид Ермолаев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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