Наталия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
15.10.1872
Муж: Давид Ермолаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1873
Дочь: Фёкла Давидова
Отец ребёнка: Давид Ермолаев
Рождение ребёнка
30.01.1876
Дочь: Анна Давидова
Отец ребёнка: Давид Ермолаев
Рождение ребёнка
30.06.1879
Дочь: Яковлева Марфа Давидова
Отец ребёнка: Давид Ермолаев
Рождение ребёнка
03.11.1884
Дочь: Матрона Давидова
Отец ребёнка: Давид Ермолаев
Смерть
Неизвестно