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София Давидова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.09.1863

Дата смерти

До 1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1863

Отец: Давид Ермолаев

Мать: Варвара Петрова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1880

Муж: Михаил Азаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1884

Дочь: Мария ст.

Отец ребёнка: Михаил Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1886

Сын: Павел Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1888

Дочь: Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1891
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Азаров

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