София Давидова
Место рождения
Дата рождения13.09.1863
Дата смертиДо 1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1863
Отец: Давид Ермолаев
Мать: Варвара Петрова
Бракосочетание
09.11.1880
Муж: Михаил Азаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1884
Дочь: Мария ст.
Отец ребёнка: Михаил Азаров
Рождение ребёнка
18.01.1886
Сын: Павел Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Азаров
Рождение ребёнка
28.05.1888
Дочь: Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Азаров
Смерть
До 1891
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Азаров