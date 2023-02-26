Михаил Азаров
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1880
Жена: София Давидова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1884
Дочь: Мария ст.
Мать ребёнка: София Давидова
Рождение ребёнка
18.01.1886
Сын: Павел Михайлов
Мать ребёнка: София Давидова
Рождение ребёнка
28.05.1888
Дочь: Феодосия Михайлова
Мать ребёнка: София Давидова
Бракосочетание
17.02.1891
Жена: Васса Александрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: София Давидова
Рождение ребёнка
24.09.1893
Сын: Иоанн Михайлов
Мать ребёнка: Васса Александрова
Рождение ребёнка
09.02.1896
Сын: Никифор Михайлов
Мать ребёнка: Васса Александрова
Рождение ребёнка
05.06.1898
Сын: Илларион Михайлов
Мать ребёнка: Васса Александрова
Рождение ребёнка
08.03.1901
Сын: Александр Михайлов
Мать ребёнка: Васса Александрова
Рождение ребёнка
08.03.1901
Сын: Николай Михайлов
Мать ребёнка: Васса Александрова
Смерть
Неизвестно