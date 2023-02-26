Михаил Азаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Азаров

Михаил Азаров

Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: ?

Мать: ?

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1880

Жена: София Давидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1884

Дочь: Мария ст.

Мать ребёнка: София Давидова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1886

Сын: Павел Михайлов

Мать ребёнка: София Давидова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1888

Дочь: Феодосия Михайлова

Мать ребёнка: София Давидова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.02.1891

Жена: Васса Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: София Давидова

Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Васса Александрова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Никифор Михайлов

Мать ребёнка: Васса Александрова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1898

Сын: Илларион Михайлов

Мать ребёнка: Васса Александрова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1901

Сын: Александр Михайлов

Мать ребёнка: Васса Александрова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1901

Сын: Николай Михайлов

Мать ребёнка: Васса Александрова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.