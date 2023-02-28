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Васса Александрова

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Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1872

Отец: Александр Андреев

Мать: Агрипина (Андреева)

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.02.1891

Муж: Михаил Азаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1898

Сын: Илларион Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1901

Сын: Александр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1901

Сын: Николай Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Азаров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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