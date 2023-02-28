Васса Александрова
Место рождения
Дата рождения12.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1872
Отец: Александр Андреев
Мать: Агрипина (Андреева)
Бракосочетание
17.02.1891
Муж: Михаил Азаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1893
Сын: Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Азаров
Рождение ребёнка
09.02.1896
Сын: Никифор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Азаров
Рождение ребёнка
05.06.1898
Сын: Илларион Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Азаров
Рождение ребёнка
08.03.1901
Сын: Александр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Азаров
Рождение ребёнка
08.03.1901
Сын: Николай Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Азаров
Смерть
Неизвестно