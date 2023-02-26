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Александр Андреев

Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: Клюев - Байшев Андрей Иосифов

Мать: Клюева Мария (Георгиева)

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Титенкова Дария Александрова

Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1860

Сын: Кодратий Александров

Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Захарий Александров

Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)

Рождение ребёнка
12.08.1872

Дочь: Васса Александрова

Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1875

Дочь: Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лукьянцева Акилина Александрова

Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Косьма Александров

Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина (Андреева)

Смерть
Неизвестно
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