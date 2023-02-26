Александр Андреев
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Титенкова Дария Александрова
Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)
Рождение ребёнка
01.03.1860
Сын: Кодратий Александров
Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)
Рождение ребёнка
1869
Сын: Захарий Александров
Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)
Рождение ребёнка
12.08.1872
Дочь: Васса Александрова
Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)
Рождение ребёнка
19.02.1875
Дочь: Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Лукьянцева Акилина Александрова
Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)
Рождение ребёнка
1880
Сын: Косьма Александров
Мать ребёнка: Агрипина (Андреева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина (Андреева)
Смерть
Неизвестно