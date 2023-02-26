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Лукьянцева Акилина Александрова

Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Александр Андреев

Мать: Агрипина (Андреева)

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1896

Муж: Лукьянцев Никита Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1897

Дочь: (Лукьянцева) Ефросиния Никитина

Отец ребёнка: Лукьянцев Никита Михайлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Лукьянцев Максим Никитин

Отец ребёнка: Лукьянцев Никита Михайлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1901

Дочь: (Лукьянцева) Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Лукьянцев Никита Михайлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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