Лукьянцева Акилина Александрова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Александр Андреев
Мать: Агрипина (Андреева)
Бракосочетание
10.11.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1897
Дочь: (Лукьянцева) Ефросиния Никитина
Отец ребёнка: Лукьянцев Никита Михайлов
Рождение ребёнка
04.02.1900
Отец ребёнка: Лукьянцев Никита Михайлов
Рождение ребёнка
03.08.1901
Дочь: (Лукьянцева) Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Лукьянцев Никита Михайлов
Смерть
Неизвестно