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Лукьянцев Никита Михайлов

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1896

Жена: Лукьянцева Акилина Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1897

Дочь: (Лукьянцева) Ефросиния Никитина

Мать ребёнка: Лукьянцева Акилина Александрова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Лукьянцев Максим Никитин

Мать ребёнка: Лукьянцева Акилина Александрова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1901

Дочь: (Лукьянцева) Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Лукьянцева Акилина Александрова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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