Лукьянцев Никита Михайлов
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1897
Дочь: (Лукьянцева) Ефросиния Никитина
Мать ребёнка: Лукьянцева Акилина Александрова
Рождение ребёнка
04.02.1900
Мать ребёнка: Лукьянцева Акилина Александрова
Рождение ребёнка
03.08.1901
Дочь: (Лукьянцева) Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Лукьянцева Акилина Александрова
Смерть
Неизвестно