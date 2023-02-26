Агрипина (Андреева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина (Андреева)

Агрипина (Андреева)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

08.04.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Титенкова Дария Александрова

Отец ребёнка: Александр Андреев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1860

Сын: Кодратий Александров

Отец ребёнка: Александр Андреев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Захарий Александров

Отец ребёнка: Александр Андреев

Рождение ребёнка
12.08.1872

Дочь: Васса Александрова

Отец ребёнка: Александр Андреев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1875

Дочь: Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Александр Андреев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лукьянцева Акилина Александрова

Отец ребёнка: Александр Андреев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Косьма Александров

Отец ребёнка: Александр Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Андреев

Смерть
08.04.1904
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close