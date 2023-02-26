Агрипина (Андреева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти08.04.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Титенкова Дария Александрова
Отец ребёнка: Александр Андреев
Рождение ребёнка
01.03.1860
Сын: Кодратий Александров
Отец ребёнка: Александр Андреев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Захарий Александров
Отец ребёнка: Александр Андреев
Рождение ребёнка
12.08.1872
Дочь: Васса Александрова
Отец ребёнка: Александр Андреев
Рождение ребёнка
19.02.1875
Дочь: Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Александр Андреев
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Лукьянцева Акилина Александрова
Отец ребёнка: Александр Андреев
Рождение ребёнка
1880
Сын: Косьма Александров
Отец ребёнка: Александр Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Андреев
Смерть
08.04.1904