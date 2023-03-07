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Титенкова Дария Александрова

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Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Александр Андреев

Мать: Агрипина (Андреева)

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1876

Муж: Титенков Павел Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1877

Дочь: Варвара Павлова

Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: Александра Павлова

Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1882

Сын: Титенков Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1884

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1885

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1887

Сын: Титенков Василий Павлов

Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1890

Сын: Титенков Тарасий Павлов

Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1895

Сын: Титенков Авраамий Павлов

Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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