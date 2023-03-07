Титенкова Дария Александрова
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Александр Андреев
Мать: Агрипина (Андреева)
Бракосочетание
08.11.1876
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1877
Дочь: Варвара Павлова
Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: Александра Павлова
Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев
Рождение ребёнка
30.01.1882
Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев
Рождение ребёнка
11.02.1884
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев
Рождение ребёнка
04.10.1885
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев
Рождение ребёнка
02.03.1887
Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев
Рождение ребёнка
26.01.1890
Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев
Рождение ребёнка
18.08.1895
Отец ребёнка: Титенков Павел Ермолаев
Смерть
Неизвестно