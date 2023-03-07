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(Титенкова) Варвара Павлова

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1877

Отец: Титенков Павел Ермолаев

Мать: Титенкова Дария Александрова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1893

Муж: Алексей Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1895

Дочь: Федора Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Кодратов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1897

Сын: Ефим Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Кодратов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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