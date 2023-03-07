(Титенкова) Варвара Павлова
Место рождения
Дата рождения05.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1877
Бракосочетание
05.11.1893
Муж: Алексей Кодратов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1895
Дочь: Федора Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Кодратов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1897
Сын: Ефим Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Кодратов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно