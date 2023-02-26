Алексей Кодратов
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Кодратий Ефимов
Мать: Ирина Акимова
Бракосочетание
05.11.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1895
Дочь: Федора Алексеева
Мать ребёнка: (Титенкова) Варвара Павлова
Рождение ребёнка
25.12.1897
Сын: Ефим Алексеев
Мать ребёнка: (Титенкова) Варвара Павлова
Смерть
Неизвестно