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Алексей Кодратов

Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Кодратий Ефимов

Мать: Ирина Акимова

Бракосочетание
05.11.1893

Жена: (Титенкова) Варвара Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1895

Дочь: Федора Алексеева

Мать ребёнка: (Титенкова) Варвара Павлова

Рождение ребёнка
25.12.1897

Сын: Ефим Алексеев

Мать ребёнка: (Титенкова) Варвара Павлова

Смерть
Неизвестно

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