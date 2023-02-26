Кодратий Ефимов
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1876
Сын: Алексей Кодратов
Мать ребёнка: Ирина Акимова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1885
Сын: Иван Кодратов
Мать ребёнка: Ирина Акимова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1885
унтер-офицер
Рождение ребёнка
27.02.1888
Дочь: Евдокия Кодратова
Мать ребёнка: Ирина Акимова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно