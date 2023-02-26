Кодратий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодратий Ефимов

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Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1876

Сын: Алексей Кодратов

Мать ребёнка: Ирина Акимова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1885

Сын: Иван Кодратов

Мать ребёнка: Ирина Акимова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1885
унтер-офицер
Рождение ребёнка
27.02.1888

Дочь: Евдокия Кодратова

Мать ребёнка: Ирина Акимова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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