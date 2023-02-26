Ирина Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти17.05.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Алексей Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Ефимов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1885
Сын: Иван Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Ефимов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1888
Дочь: Евдокия Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Ефимов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1894
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.