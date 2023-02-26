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Ирина Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

17.05.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Алексей Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Ефимов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1885

Сын: Иван Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Ефимов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1888

Дочь: Евдокия Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Ефимов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1894
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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