Ефросиния Ильина
Место рождения
Дата рождения16.09.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1836
Отец: Илья Васильев
Мать: Устиния Николаева
Бракосочетание
25.07.1854
Муж: Иван Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.06.1860
Рождение ребёнка
24.10.1864
Дочь: Анастасия (по крёстному)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно