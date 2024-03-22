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Ефросиния Ильина

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.09.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1836

Отец: Илья Васильев

Мать: Устиния Николаева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.07.1854

Муж: Иван Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.06.1860

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: ?

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1864

Дочь: Анастасия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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