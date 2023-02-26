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Иван Никитин

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Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.04.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1814 г.р.

Мать

До 1814 г.р.

Жена

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
12.04.1833

Отец: Никита Архипов

Мать: Агафия Стефанова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.07.1854

Жена: Ефросиния Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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