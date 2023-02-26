Иван Никитин
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.04.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1833
Отец: Никита Архипов
Мать: Агафия Стефанова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.07.1854
Жена: Ефросиния Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно