Агафия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1833
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита Архипов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1838
Дочь: Ирина Никитина
Отец ребёнка: Никита Архипов
д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Архипов
Смерть
Неизвестно