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Яков Ильин

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

11.03.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Илья Васильев

Мать: Устиния Николаева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.07.1835

Жена: Наталия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1840

Сын: Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Наталия Семёнова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1844

Сын: Елисей Яковлев

Мать ребёнка: Наталия Семёнова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1847

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Наталия Семёнова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1850

Сын: Иродион Яковлев

Мать ребёнка: Наталия Семёнова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1852

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Наталия Семёнова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1856

Дочь: Дария Яковлева

Мать ребёнка: Наталия Семёнова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина ст

Мать ребёнка: Наталия Семёнова

Рождение ребёнка
01.04.1859

Дочь: Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Наталия Семёнова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1860

Сын: Павел Яковлев

Мать ребёнка: Наталия Семёнова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
11.03.1882
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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