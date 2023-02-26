Наталия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти03.06.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Семён (Леон) Карпов
Мать: Стефанида Матвеева
Бракосочетание
15.07.1835
Муж: Яков Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1840
Сын: Стефан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
Рождение ребёнка
05.06.1844
Сын: Елисей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
Рождение ребёнка
25.01.1847
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
Рождение ребёнка
08.04.1850
Сын: Иродион Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
Рождение ребёнка
22.01.1852
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
Рождение ребёнка
02.03.1856
Дочь: Дария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ирина ст
Отец ребёнка: Яков Ильин
Рождение ребёнка
01.04.1859
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
Рождение ребёнка
06.01.1860
Сын: Павел Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
Смерть
03.06.1904