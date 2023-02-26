Наталия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталия Семёнова

Наталия Семёнова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

03.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Семён (Леон) Карпов

Мать: Стефанида Матвеева

Бракосочетание
15.07.1835

Муж: Яков Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1840

Сын: Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ильин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1844

Сын: Елисей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ильин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1847

Дочь: Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ильин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1850

Сын: Иродион Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ильин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1852

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ильин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1856

Дочь: Дария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ильин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина ст

Отец ребёнка: Яков Ильин

Рождение ребёнка
01.04.1859

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ильин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1860

Сын: Павел Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ильин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
03.06.1904
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close