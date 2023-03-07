Стефанида Матвеева
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти25.09.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1798
Муж: Семён (Леон) Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов
Рождение ребёнка
13.08.1801
Сын: Максим Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов
Рождение ребёнка
04.08.1806
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Дария Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов
Рождение ребёнка
31.08.1809
Дочь: Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталия Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов
Рождение ребёнка
18.07.1822
Сын: Илья Леонов
Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Василий (Симонов)
Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов
Смерть
25.09.1842