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Стефанида Матвеева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

25.09.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.01.1798

Муж: Семён (Леон) Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов

Рождение ребёнка
13.08.1801

Сын: Максим Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1806

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Дария Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов

Рождение ребёнка
31.08.1809

Дочь: Марфа Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталия Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов

Рождение ребёнка
18.07.1822

Сын: Илья Леонов

Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Василий (Симонов)

Отец ребёнка: Семён (Леон) Карпов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.09.1842
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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