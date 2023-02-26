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Дария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: Семён (Леон) Карпов

Мать: Стефанида Матвеева

Бракосочетание
08.11.1823

Муж: Стефан Терентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.07.1834

Дочь: Соломония Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Терентиев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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