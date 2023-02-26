Дария Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: Семён (Леон) Карпов
Мать: Стефанида Матвеева
Бракосочетание
08.11.1823
Муж: Стефан Терентиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.07.1834
Дочь: Соломония Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Терентиев
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно