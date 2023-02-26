Фока Васильев
Место рождения
Дата рождения19.09.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1855
Отец: Василий (Симонов)
Мать: Параскева Ильина
Бракосочетание
23.01.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1881
рядовой Невского полка
Рождение ребёнка
20.02.1881
Дочь: Евдокия Фокина
Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева
Рождение ребёнка
09.07.1883
Дочь: Ольга Фокина
Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева
Рождение ребёнка
19.07.1885
Сын: Иоанн ст.
Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева
Рождение ребёнка
08.11.1886
Дочь: Романова - Андреева Матрона Фокина
Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева
Рождение ребёнка
31.12.1891
Дочь: Анисия Фокина
Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева
Рождение ребёнка
?.01.1892
Дочь: Мелания Фокина
Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева
Рождение ребёнка
30.05.1893
Сын: Иван Фокин
Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева
Рождение ребёнка
25.12.1897
Дочь: Анисия ст.
Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева
Рождение ребёнка
12.08.1901
Сын: Мирон Фокиев
Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева
Смерть
Неизвестно