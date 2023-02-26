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Фока Васильев

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.09.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1855

Отец: Василий (Симонов)

Мать: Параскева Ильина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: (Белоусова) Матрона Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1881
рядовой Невского полка
Рождение ребёнка
20.02.1881

Дочь: Евдокия Фокина

Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1883

Дочь: Ольга Фокина

Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Иоанн ст.

Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1886

Дочь: Романова - Андреева Матрона Фокина

Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1891

Дочь: Анисия Фокина

Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1892

Дочь: Мелания Фокина

Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева

Рождение ребёнка
30.05.1893

Сын: Иван Фокин

Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1897

Дочь: Анисия ст.

Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1901

Сын: Мирон Фокиев

Мать ребёнка: (Белоусова) Матрона Леонтиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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