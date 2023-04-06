Романова - Андреева Матрона Фокина
Место рождения
Дата рождения08.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1886
Отец: Фока Васильев
Мать: Матрона Леонтиева
Бракосочетание
19.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1905
Дочь: Лидия Косьмина
Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)
Рождение ребёнка
27.05.1907
Сын: Романов Александр Косьмин
Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)
Рождение ребёнка
11.01.1909
Дочь: Татьяна Косьмина
Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)
Рождение ребёнка
27.12.1909
Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)
Рождение ребёнка
25.10.1911
Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)
Рождение ребёнка
21.02.1914
Дочь: Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)
Рождение ребёнка
16.11.1915
Дочь: Екатерина Косьмина
Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)
Смерть
Неизвестно