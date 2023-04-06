Романова - Андреева Матрона Фокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова - Андреева Матрона Фокина

Романова - Андреева Матрона Фокина

avatar

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1886

Отец: Фока Васильев

Мать: Матрона Леонтиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1904

Муж: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1905

Дочь: Лидия Косьмина

Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1907

Сын: Романов Александр Косьмин

Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1909

Дочь: Татьяна Косьмина

Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1909

Сын: Андреев Василий Косьмин

Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1911

Сын: Романов Дмитрий Косьмин

Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1914

Дочь: Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1915

Дочь: Екатерина Косьмина

Отец ребёнка: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close