(Белоусова) Матрона Леонтиева
Место рождения
Дата рождения07.11.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1858
Отец: Белоусов Леонтий Петров
Мать: Дария Прохорова
Бракосочетание
23.01.1877
Муж: Фока Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1881
Дочь: Евдокия Фокина
Отец ребёнка: Фока Васильев
Рождение ребёнка
09.07.1883
Дочь: Ольга Фокина
Отец ребёнка: Фока Васильев
Рождение ребёнка
19.07.1885
Сын: Иоанн ст.
Отец ребёнка: Фока Васильев
Рождение ребёнка
08.11.1886
Дочь: Романова - Андреева Матрона Фокина
Отец ребёнка: Фока Васильев
Рождение ребёнка
31.12.1891
Дочь: Анисия Фокина
Отец ребёнка: Фока Васильев
Рождение ребёнка
?.01.1892
Дочь: Мелания Фокина
Отец ребёнка: Фока Васильев
Рождение ребёнка
30.05.1893
Сын: Иван Фокин
Отец ребёнка: Фока Васильев
Рождение ребёнка
25.12.1897
Дочь: Анисия ст.
Отец ребёнка: Фока Васильев
Рождение ребёнка
12.08.1901
Сын: Мирон Фокиев
Отец ребёнка: Фока Васильев
Смерть
Неизвестно