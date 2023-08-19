(Белоусова) Матрона Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белоусова) Матрона Леонтиева

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.11.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1858

Отец: Белоусов Леонтий Петров

Мать: Дария Прохорова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Фока Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1881

Дочь: Евдокия Фокина

Отец ребёнка: Фока Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1883

Дочь: Ольга Фокина

Отец ребёнка: Фока Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Иоанн ст.

Отец ребёнка: Фока Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1886

Дочь: Романова - Андреева Матрона Фокина

Отец ребёнка: Фока Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1891

Дочь: Анисия Фокина

Отец ребёнка: Фока Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1892

Дочь: Мелания Фокина

Отец ребёнка: Фока Васильев

Рождение ребёнка
30.05.1893

Сын: Иван Фокин

Отец ребёнка: Фока Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1897

Дочь: Анисия ст.

Отец ребёнка: Фока Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1901

Сын: Мирон Фокиев

Отец ребёнка: Фока Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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