Белоусов Леонтий Петров
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Пётр Акимов
Мать: Мавра Иванова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1845
Жена: Дария Прохорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1847
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Дария Прохорова
д.Цурково
Рождение ребёнка
23.10.1848
Сын: Белоусов Яков Леонов
Мать ребёнка: Дария Прохорова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Дария Прохорова
Рождение ребёнка
20.02.1854
Мать ребёнка: Дария Прохорова
д.Цурково
Рождение ребёнка
13.07.1856
Сын: Белоусов Василий Леонтиев
Мать ребёнка: Дария Прохорова
д.Цурково
Рождение ребёнка
07.11.1858
Дочь: Матрона Леонтиева
Мать ребёнка: Дария Прохорова
Рождение ребёнка
26.01.1861
Мать ребёнка: Дария Прохорова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Секуненкова Ефимия (Леонтьева)
Мать ребёнка: Дария Прохорова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Галактион (Иродион) Леонтиев
Мать ребёнка: Дария Прохорова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Параскева Леонтиева
Мать ребёнка: Дария Прохорова
Смерть
Неизвестно