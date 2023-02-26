Мавра Иванова
Место рожденияд.Цурково
Дата рождения02.05.1798
Дата смерти24.06.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1798
Отец: Иван Павлов
Мать: Татьяна Кириллова
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1801
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Акимов
д.Цурково
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ефимий Петров
Отец ребёнка: Пётр Акимов
д.Цурково
Рождение ребёнка
26.05.1836
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Пётр Акимов
д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Акимов
Смерть
24.06.1843
д.Цурково