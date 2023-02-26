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Мавра Иванова

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

02.05.1798

Дата смерти

24.06.1843

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1798

Отец: Иван Павлов

Мать: Татьяна Кириллова

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1801

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Акимов

д.Цурково
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ефимий Петров

Отец ребёнка: Пётр Акимов

д.Цурково
Рождение ребёнка
26.05.1836

Дочь: Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Пётр Акимов

д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Акимов

Смерть
24.06.1843
д.Цурково
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