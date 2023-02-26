Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

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Место рождения

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

07.11.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пётр Акимов

Мать: Мавра Иванова

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1843

Муж: Федоренков Никита Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.12.1847

Сын: Федоренков Василий ст

Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1850

Сын: Лобовкин Сергей Никитин

Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1853

Сын: Федоренков Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1857

Сын: Федоренков Василий Никитин

Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1859

Дочь: Дария Никитина

Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1861

Сын: Федоренков Макарий Никитин

Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1864

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов

д.Янченки Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Бодренкова Домника Никитина

Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1872

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
07.11.1903
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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