Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти07.11.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Пётр Акимов
Мать: Мавра Иванова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1843
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.12.1847
Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов
Рождение ребёнка
17.09.1850
Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов
Рождение ребёнка
19.09.1853
Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов
Рождение ребёнка
02.03.1857
Сын: Федоренков Василий Никитин
Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов
Рождение ребёнка
06.03.1859
Дочь: Дария Никитина
Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов
Рождение ребёнка
18.07.1861
Сын: Федоренков Макарий Никитин
Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов
Рождение ребёнка
25.01.1864
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов
д.Янченки Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Бодренкова Домника Никитина
Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов
Рождение ребёнка
11.07.1872
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Федоренков Никита Кодратов
Смерть
07.11.1903