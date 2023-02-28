Федоренков Макарий Никитин
Место рождения
Дата рождения18.07.1861
Дата смерти22.03.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1861
Бракосочетание
26.01.1879
Жена: Акилина Иванова
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.01.1881
Дочь: Мария Макариева
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
12.12.1882
Сын: Павел Макариев
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Военная служба
1882
отдан в военную службу
Рождение ребёнка
10.02.1885
Дочь: Евдокия Макариева
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
02.03.1888
Дочь: Шотикова Ульяния Макариева
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
05.02.1891
Сын: Семён Макариев
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
30.11.1892
Сын: Андрей Макариев
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Бракосочетание
25.01.1893
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1894
Сын: Федоренков Илья Макарович
Мать ребёнка: Титенкова - Федоренкова Фёкла (Григорьева)
Рождение ребёнка
27.10.1896
Дочь: Параскева Макарьева
Мать ребёнка: Титенкова - Федоренкова Фёкла (Григорьева)
Рождение ребёнка
13.06.1898
Дочь: Анна Макарьева
Мать ребёнка: Титенкова - Федоренкова Фёкла (Григорьева)
Смерть
22.03.1899
Причина смерти: от натуральной