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Федоренков Макарий Никитин

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.07.1861

Дата смерти

22.03.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1861

Отец: Федоренков Никита Кодратов

Мать: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1879

Жена: Акилина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.01.1881

Дочь: Мария Макариева

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
12.12.1882

Сын: Павел Макариев

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1882
отдан в военную службу
Рождение ребёнка
10.02.1885

Дочь: Евдокия Макариева

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1888

Дочь: Шотикова Ульяния Макариева

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1891

Сын: Семён Макариев

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1892

Сын: Андрей Макариев

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1893

Жена: Титенкова - Федоренкова Фёкла (Григорьева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1894

Сын: Федоренков Илья Макарович

Мать ребёнка: Титенкова - Федоренкова Фёкла (Григорьева)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1896

Дочь: Параскева Макарьева

Мать ребёнка: Титенкова - Федоренкова Фёкла (Григорьева)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1898

Дочь: Анна Макарьева

Мать ребёнка: Титенкова - Федоренкова Фёкла (Григорьева)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
22.03.1899
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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