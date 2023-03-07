Федоренков Никита Кодратов
Место рождения
Дата рождения14.09.1824
Дата смерти1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1824
Отец: Кодрат Фёдоров
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
03.10.1843
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.12.1847
Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Рождение ребёнка
17.09.1850
Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Рождение ребёнка
19.09.1853
Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Рождение ребёнка
02.03.1857
Сын: Федоренков Василий Никитин
Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Рождение ребёнка
06.03.1859
Дочь: Дария Никитина
Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Рождение ребёнка
18.07.1861
Сын: Федоренков Макарий Никитин
Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Рождение ребёнка
25.01.1864
Сын: Иван Никитин
Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова
д.Янченки Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Бодренкова Домника Никитина
Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Рождение ребёнка
11.07.1872
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова
Смерть
1872