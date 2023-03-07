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Федоренков Никита Кодратов

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.09.1824

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1824

Отец: Кодрат Фёдоров

Мать: Анна Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.10.1843

Жена: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.12.1847

Сын: Федоренков Василий ст

Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1850

Сын: Лобовкин Сергей Никитин

Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1853

Сын: Федоренков Фёдор Никитин

Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1857

Сын: Федоренков Василий Никитин

Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1859

Дочь: Дария Никитина

Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1861

Сын: Федоренков Макарий Никитин

Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1864

Сын: Иван Никитин

Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

д.Янченки Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Бодренкова Домника Никитина

Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1872

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
1872
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