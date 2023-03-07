Лобовкин Сергей Никитин
Место рождения
Дата рождения17.09.1850
Дата смерти06.10.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1850
Рождение ребёнка
03.01.1872
Дочь: Домника Сергееева
Мать ребёнка: Лобовкина Ульяния Кононова
Рождение ребёнка
09.06.1873
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Лобовкина Ульяния Кононова
Бракосочетание
27.01.1874
Жена: Лобовкина Акилина Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1876
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Лобовкина Акилина Ильина
Рождение ребёнка
24.01.1876
Дочь: Ксения Сергеева
Мать ребёнка: Лобовкина Акилина Ильина
Рождение ребёнка
17.06.1878
Дочь: Феврония Сергеева
Мать ребёнка: Лобовкина Акилина Ильина
Рождение ребёнка
28.01.1880
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Лобовкина Акилина Ильина
Рождение ребёнка
19.02.1883
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Лобовкина Акилина Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1883
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Баишевском кладбище