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Лобовкин Сергей Никитин

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.09.1850

Дата смерти

06.10.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1850

Отец: Федоренков Никита Кодратов

Мать: Федоренкова Ефимия (Ефросинья) Петрова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1872

Дочь: Домника Сергееева

Мать ребёнка: Лобовкина Ульяния Кононова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1873

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Лобовкина Ульяния Кононова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1874

Жена: Лобовкина Акилина Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1876

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Лобовкина Акилина Ильина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1876

Дочь: Ксения Сергеева

Мать ребёнка: Лобовкина Акилина Ильина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1878

Дочь: Феврония Сергеева

Мать ребёнка: Лобовкина Акилина Ильина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1880

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Лобовкина Акилина Ильина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1883

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Лобовкина Акилина Ильина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобовкина Ульяния Кононова

Смерть
06.10.1883
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Баишевском кладбище
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