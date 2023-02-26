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(Лобовкина) Анна Сергеева

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.01.1880

Дата смерти

09.03.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1880

Отец: Лобовкин Сергей Никитин

Мать: Лобовкина Акилина Ильина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Ефимий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1899

Дочь: София Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Фёдоров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1903

Сын: Константин Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Фёдоров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1906

Дочь: Александра Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Фёдоров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1906

Сын: Иван Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Фёдоров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
09.03.1912
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов

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