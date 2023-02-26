(Лобовкина) Анна Сергеева
Место рождения
Дата рождения28.01.1880
Дата смерти09.03.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1880
Отец: Лобовкин Сергей Никитин
Мать: Лобовкина Акилина Ильина
Бракосочетание
02.02.1898
Муж: Ефимий Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1899
Дочь: София Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Фёдоров
Рождение ребёнка
27.12.1903
Сын: Константин Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Фёдоров
Рождение ребёнка
12.04.1906
Дочь: Александра Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Фёдоров
Рождение ребёнка
06.05.1906
Сын: Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Фёдоров
Смерть
09.03.1912
Причина смерти: от родов